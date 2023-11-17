Microsoft освежит старую версию Windows новейшей нейросетью

Александр


По данным The Verge, компания Microsoft добавит Copilot в Windows 10. Copilot — виртуальный помощник, работающий на тех же нейросетевых технологиях, что и ChatGPT.

В ближайшее время Microsoft выпустит тестовую сборку Windows 10, которая станет доступна участникам программы Windows Insider. Такие сборки этой ОС не выпускались очень давно — с тех пор, как компания сосредоточилась на развитии Windows 11. По всей видимости, в Microsoft понимают, что большое количество людей по тем или иным причинам решили не устанавливать свежую операционную систему, они остаются на предыдущей версии, и не стоит списывать их со счетов, поскольку они представляют определённую ценность.

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После этапа тестирования, который займёт несколько недель, будет выпущена релизная сборка Windows 10 с утилитой Copilot, которая ранее стала доступна в Windows 11 с выпуском обновления 23H2. Полная поддержка Windows 10 должна будет прекратиться в 2025 году, поэтому попытка встроить в неё столь сложный и экспериментальный продукт выглядит странно. К тому же, известно, что Microsoft готовится выпустить Windows 12, в которой использование нейросетей и искусственного интеллекта будет ещё более всеобъемлющим. Релиз Windows 12, по слухам, запланирован на вторую половину 2024 года.
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