Компания Microsoft прекратила переговоры с ByteDance о покупке американского бизнеса TikTok. Это произошло на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о том, что он готов немедленно заблокировать TikTok в стране.
По данным Wall Street Journal, Microsoft и ByteDance ждут, когда администрация президента США прояснит свою позицию по отношению к TikTok и покупке её американского бизнеса какой-либо местной компанией. ByteDance, которой принадлежит этот сервис, зарегистрирована в Китае, а власти США опасаются, что она передаёт конфиденциальные данные американцев правительству КНДР. Американским военным в целях национальной безопасности запрещено использовать TikTok.
ByteDance рассматривает несколько вариантов, которые позволили бы сохранить бизнес TikTok в США. Один из них — создание 10 тысяч новых рабочих мест в американском представительстве TikTok, при этом основатель ByteDance Чжан Иминг планирует либо сохранить в нём миноритарную долю, либо продать её.
31 июля президент США Дональд Трам заявил о готовности заблокировать TikTok на территории страны. Гендиректор американского представительства TikTok Ванесса Папас выступила с видеообращением, в котором заявила, что сервис продолжит работать в ША.
Не исключено, что переговоры между Microsoft и ByteDance возобновятся после того, как власти США определят параметры, по которым обсуждаемая сделка может состояться. Капитализация общемирового бизнеса TikTok оценивается в пределах от 50 до 100 миллиардов долларов США при годовой выручке в 1 миллиард долларов.
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