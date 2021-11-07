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Компания Microsoft ограничит владельцев компьютеров со старыми версиями Windows. В скором времени Windows 7 и Windows 8.1 перестанут синхронизировать файлы в локальном накопителе с облачным хранилищем OneDrive.

С 1 января 2022 года Microsoft перестанет обновлять официальный клиент OneDrive на Windows 7 и Windows 8.1, а с 1 марта 2022 года файлы на компьютерах перестанут синхронизироваться с этим облаком. Пользователям этих операционных систем придётся отказаться от OneDrive и перейти на другие облачные хранилища (например, Dropbox). Либо можно продолжить использовать OneDrive, но для этого потребуется установить Windows 10 или Windows 11. OneDrive используется в том числе программами из пакета Office для синхронизации офисных файлов.

Доли Windows 7 и Windows 8.1 среди всех компьютеров с Windows в мире составляют 13,5% и 3,2% соответственно. В России они гораздо более популярны, их доли — 20,5% и 4%, то есть в общей сложности эти ОС установлены примерно на четверти всех российских ПК.


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