По данным ZDNet, компания Microsoft не выпустит операционную систему Windows 10X в этом году, как планировалось ранее. Более того, ещё сильнее задержится версия этой ОС для устройств с двумя экранами.
Ожидается, что первые ноутбуки и гибридные устройства на базе Windows 10X, оснащённые одним экраном, начнут выпускаться весной 2021 года.
Изначально Windows 10X создавалась как модификация Windows 10 специально для устройств с двумя экранами. Microsoft также планировала выпустить к концу 2020 года гибридный ноутбук Surface Neo (своего рода опытный образец или прообраз для гаджетов подобного форм-фактора), но отложила его разработку и производство, в том числе из-за коронавирусной пандемии.
Источники ZDNet утверждают, что Surface Neo будет спустя год после начала продаж первых устройств с Windows 10X — весной 2022 года. За это время Microsoft сумеет более тщательно адаптировать Windows 10 под двухэкранные ноутбуки, а это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.
Задержка выпуска Windows 10X для устройств с двумя экранами, по данными источников The Verge, также может быть связана со сложностями при адаптации приложений win32 для работы в новой среде. Возникали проблемы совместимости и производительности, из-за которых пользоваться классическими десктопными программами становилось затруднительно.
Кроме того, Microsoft сейчас работает над изменениями в интерфейсе Windows 10 (например, недавно компания выпустила экспериментальную сборку операционной системы с новым стартовым меню) — все эти нововведения потребуется синхронно переносить в Windows 10X. Не исключено, что в ближайшие месяцы Microsoft выпустит пробную версию Windows 10X, которая будет доступна в первую очередь разработчикам приложений, а затем обычным пользователям.
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Ожидается, что первые ноутбуки и гибридные устройства на базе Windows 10X, оснащённые одним экраном, начнут выпускаться весной 2021 года.
Изначально Windows 10X создавалась как модификация Windows 10 специально для устройств с двумя экранами. Microsoft также планировала выпустить к концу 2020 года гибридный ноутбук Surface Neo (своего рода опытный образец или прообраз для гаджетов подобного форм-фактора), но отложила его разработку и производство, в том числе из-за коронавирусной пандемии.
Источники ZDNet утверждают, что Surface Neo будет спустя год после начала продаж первых устройств с Windows 10X — весной 2022 года. За это время Microsoft сумеет более тщательно адаптировать Windows 10 под двухэкранные ноутбуки, а это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.
Задержка выпуска Windows 10X для устройств с двумя экранами, по данными источников The Verge, также может быть связана со сложностями при адаптации приложений win32 для работы в новой среде. Возникали проблемы совместимости и производительности, из-за которых пользоваться классическими десктопными программами становилось затруднительно.
Кроме того, Microsoft сейчас работает над изменениями в интерфейсе Windows 10 (например, недавно компания выпустила экспериментальную сборку операционной системы с новым стартовым меню) — все эти нововведения потребуется синхронно переносить в Windows 10X. Не исключено, что в ближайшие месяцы Microsoft выпустит пробную версию Windows 10X, которая будет доступна в первую очередь разработчикам приложений, а затем обычным пользователям.
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