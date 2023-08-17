Microsoft отправляет на покой легендарную консоль Xbox

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Компания Microsoft официально объявила дату окончания поддержки Xbox 360. Об этом пишет Engadget.



Согласно источнику, онлайн-магазин консоли Xbox 360 перестанет работать 29 июля 2024 года. С того момента владельцы девайса больше не смогут покупать игры, дополнения и другие продукты со своей консоли. Пока этот день не настал, совершать там покупки всё еще можно.







Кроме того, в ту же дату перестанет работать приложение Microsoft Movies & TV, так что смотреть кино и сериалы в нем больше не получится. При этом весь купленный (или загруженный) ранее контент сохранится в личной библиотеке, и вы сможете смотреть его на устройствах с Windows 10 и 11,а также Xbox One и Series X/S.



Компания отмечает, что любые оригинальные игры для Xbox, Xbox 360 и DLC, которые совместимы с более новыми Xbox One и Series X/S, можно будет приобрести в магазинах этих новых консолей.



Xbox 360 вышла 18 лет назад. Многопользовательские игры будут доступны на ней, пока разработчики будут поддерживать свои сервера.