Microsoft отправляет на покой легендарную консоль Xbox

Фото: Reuters
Компания Microsoft официально объявила дату окончания поддержки Xbox 360. Об этом пишет Engadget.
Согласно источнику, онлайн-магазин консоли Xbox 360 перестанет работать 29 июля 2024 года. С того момента владельцы девайса больше не смогут покупать игры, дополнения и другие продукты со своей консоли. Пока этот день не настал, совершать там покупки всё еще можно.
Компания Microsoft официально объявила дату окончания поддержки Xbox 360. Об этом пишет Engadget.
Согласно источнику, онлайн-магазин консоли Xbox 360 перестанет работать 29 июля 2024 года. С того момента владельцы девайса больше не смогут покупать игры, дополнения и другие продукты со своей консоли. Пока этот день не настал, совершать там покупки всё еще можно.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Кроме того, в ту же дату перестанет работать приложение Microsoft Movies & TV, так что смотреть кино и сериалы в нем больше не получится. При этом весь купленный (или загруженный) ранее контент сохранится в личной библиотеке, и вы сможете смотреть его на устройствах с Windows 10 и 11,а также Xbox One и Series X/S.
Компания отмечает, что любые оригинальные игры для Xbox, Xbox 360 и DLC, которые совместимы с более новыми Xbox One и Series X/S, можно будет приобрести в магазинах этих новых консолей.
Xbox 360 вышла 18 лет назад. Многопользовательские игры будут доступны на ней, пока разработчики будут поддерживать свои сервера.