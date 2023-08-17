Microsoft отправляет на покой легендарную консоль Xbox

Олег

Xbox

Фото: Reuters

Компания Microsoft официально объявила дату окончания поддержки Xbox 360. Об этом пишет Engadget.

Согласно источнику, онлайн-магазин консоли Xbox 360 перестанет работать 29 июля 2024 года. С того момента владельцы девайса больше не смогут покупать игры, дополнения и другие продукты со своей консоли. Пока этот день не настал, совершать там покупки всё еще можно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Кроме того, в ту же дату перестанет работать приложение Microsoft Movies & TV, так что смотреть кино и сериалы в нем больше не получится. При этом весь купленный (или загруженный) ранее контент сохранится в личной библиотеке, и вы сможете смотреть его на устройствах с Windows 10 и 11,а также Xbox One и Series X/S.

Компания отмечает, что любые оригинальные игры для Xbox, Xbox 360 и DLC, которые совместимы с более новыми Xbox One и Series X/S, можно будет приобрести в магазинах этих новых консолей.

Xbox 360 вышла 18 лет назад. Многопользовательские игры будут доступны на ней, пока разработчики будут поддерживать свои сервера. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Курс — 100 рублей за доллар. В России резко выросли цены на электронику
Xbox раздает 11 бесплатных игр перед закрытием подписки Gold
На Xbox появился новый сервис. В нем более 1300 игр

Рекомендации

Рекомендации

Midjourney по-взрослому: появилась нейросеть, создающая картинки без цензуры
Wildberries начал бороться с покупателями, которые не платят за возврат товаров
Windows-ПК обновляются и превращаются в кирпичи по всему миру
В Ozon внезапно исчезли все товары. Что происходит?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии