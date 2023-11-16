Microsoft перенесёт все нейросети в один инструмент

Компания Microsoft объявила о том, что все нейросетевые утилиты, добавленные в Windows и другие её проекты, будут работать в связке. Новая утилита называется Copilot, и в неё перенесены возможности Bing Chat, поисковой системы и многого другого.
Copilot станет бесплатной версией нейросетевого чат-бота. Он будет доступен в Windows, браузере Edge, поисковике Bing, программах Microsoft Office, ресурсе для разработчиков GitHub и в вебе по адресу copilot.microsoft.com. Чтобы воспользоваться им, потребуется аккаунт Microsoft.
Bing Chat и Copilot работают на основе ChaGPT — разработке компании OpenAI, одним из основных инвесторов и технологических партнёров которой является Microsoft.
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