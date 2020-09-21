Пару месяцев назад компания Microsoft выпустила для Windows 10 небольшой патч, который должен был заменить старый браузер Edge на новый, созданный на базе Chromium. У этого патча оказалась неприятная особенность — после его установки у некоторых компьютеров заметно снижалась скорость загрузки и производительность.
Проблемный патч носил номер KB4559309 и устанавливался автоматически без ведома пользователя. Отказать от его установки было нельзя. Само собой, замедление было непреднамеренным, патч просто нарушал нормальную работоспособность системы, но хуже всего то, что пользователи не могли решить эту проблему самостоятельно. Единственное возможное решение — откат к сохранённому бэкапу или чистая установка операционной системы с нуля и полный запрет установки каких-либо обновлений.
После получения многочисленных жалоб от пользователей Windows 10 компания Microsoft приняла решение отозвать этот патч. Вместо него устанавливается новая заплатка, которая носит номер KB4576754 и заменяет собой ещё несколько небольших обновлений, которые, вероятно, тоже каким-то образом связаны с этой проблемой — KB4541301 и KB4541302.
Свежий патч KB4576754, как ни странно, тоже устанавливается автоматически, поэтому никаких действий по замене одного обновления другим предпринимать не нужно. Остаётся только надеяться, что он не вызовет ещё более серьёзных проблем, чем замедление производительности.
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