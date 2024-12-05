Microsoft подвела итоги года среди игроков

Вспомнить свои геймерские достижения можно на сайте Xbox.
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Microsoft собрала статистику игроков на основе данных приложения Xbox для ПК и консолей. Игроки могут вспомнить любимый тайтл, жанр, время проведенное в игре, количество ачивок и многое другое.
Некоторые пользователи сообщают, что статистика учитывает игры запущенные через Steam.
Свои достижения можно посмотреть на официальном сайте Xbox
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Также итоговые результаты успели подвести Apple Music
и Spotify
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