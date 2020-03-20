На этой неделе число активных пользователей операционной системы Windows 10 перевалило миллиард. Microsoft решила отпраздновать это событие коротеньким видео, в котором показала новые функции и предстоящие изменения пользовательского интерфейса. В ролике сделан акцент на изменениях в меню «Пуск».
Microsoft планирует сделать интерфейс более монотонным, чтобы упростить поиск иконок нужных приложений. Помимо этого, изменится подход к отображению живых плиток.
Судя по всему, Microsoft также активно работает над внедрением своей концепции Fluent Design в Windows 10 с помощью более современных контекстных меню и обновленного «Проводника».
В ролике также показаны изменения стандартных значков приложений Microsoft, которые компания недавно внедрила. Встроенные приложения уже начали постепенно получать обновленные иконки.
Видео появилось всего за несколько дней до того, как Microsoft представит свой новый сервис по подписке Microsoft 365 на онлайн-мероприятии, которое пройдет 30 марта. Ожидается, что в этот пакет войдет Office, Microsoft Teams, менеджер паролей и еще несколько сервисов.
Microsoft планирует сделать интерфейс более монотонным, чтобы упростить поиск иконок нужных приложений. Помимо этого, изменится подход к отображению живых плиток.
Судя по всему, Microsoft также активно работает над внедрением своей концепции Fluent Design в Windows 10 с помощью более современных контекстных меню и обновленного «Проводника».
В ролике также показаны изменения стандартных значков приложений Microsoft, которые компания недавно внедрила. Встроенные приложения уже начали постепенно получать обновленные иконки.
Видео появилось всего за несколько дней до того, как Microsoft представит свой новый сервис по подписке Microsoft 365 на онлайн-мероприятии, которое пройдет 30 марта. Ожидается, что в этот пакет войдет Office, Microsoft Teams, менеджер паролей и еще несколько сервисов.
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Такое чувство, что все сидят и рассматривают шрифты иконки и прочее... Иногда да но в основном все действия юзера в ЛЮБОЙ системе сводятся к запуску игры/браузера/ворда/или любой другой утилиты... и 95% времени человек именно там сфокусирован.
Не понимаю высказываний убого, блювотно и тд. или вы считаете, что МАК ОС КАТАЛИНА эталон дизайна? ))))) или на маке все приложения прям вырезаны? Файндер очень красивый да :D
Я пользуюсь и Вин10 и МакОС и ничего блювотного не замечаю. Майки молодцы в последнее время. А если нет, почитайте про ИНКЛЮЗИВНЫЙ дизайн и что это такое, и вы поймете НАСКОЛЬКО винда хороша.