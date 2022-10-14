Microsoft показала прототип Windows с совершенно новым дизайном

Компания Microsoft случайно «засветила» абсолютно новый интерфейс Windows 11. В таком виде операционная система предстанет после выпуска обновления, которое носит кодовое имя Next Valley.



Судя по утечке, Windows 11 ожидает наиболее крупный редизайн интерфейса с момента её выпуска в 2021 году. Рабочий стол, по замыслу компании, должен стать более удобным и информативным, но при этом по-прежнему не перегруженным информацией.







Журналист Windows Central Зак Боуден воссоздал дизайн Next Valley, сделав новые элементы более различимыми. Здесь очень хорошо видно, что панель задач визуально отделена от нижней части экрана и будто бы парит над обоями, в левом верхнем углу появится виджет с погодой, а системные значки (дата, время, заряд аккумулятора, уровень сигнала Wi-Fi) переместились с нижней правой части экрана вверх. По центру вверху размещена строка поиска.







По слухам, такой дизайн Windows 11 проходит внутреннее тестирование, и на его реализацию инженерам Microsoft отведено примерно полтора-два года. В экспериментальных сборках Windows 11 он наверняка начнёт появляться гораздо раньше.

