Компания Microsoft выпустила эмулятор Android, предназначенный для смартфона Surface Duo, продажи которого должны начаться в конце 2020 года. Это устройство оснащено двумя экранами и работает на специально модифицированной версии Android.
Surface Duo позволяет взаимодействовать сразу с двумя приложениями и перебрасывать контент и файлы из одного в другое. В модифицированной для этого устройства версии Android предусмотрена поддержка жестов для быстрого выполнения определённых действий, однако система навигации пока не финализирована и всё ещё находится на начальной стадии разработки.
Этот эмулятор Android позволит разработчикам подготовиться к выпуску Surface Duo и оптимизировать свой приложения для нового гаджета, предусмотрев возможность работы со всеми его функциями и особенностями.
Surface Duo — первый смартфон из линейки Surface. До сих пор Microsoft не использовала Android в своих смартфонах, хотя выпускала мобильные устройства на Windows Mobile и Windows Phone. Несмотря на использование Android, операционная система стилизована под Windows. Кроме того, на смартфоне предустановлены фирменные приложения Microsoft, в том числе полный набор Office.
У смартфона Surface Duo гораздо более простая конструкция, чем у Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Конструкция складная, но экран не гибкий, а с двумя отдельными матрицами (5,6 дюйма по диагонали каждая). Подробности о характеристиках этого устройства не были раскрыты. Один из экранов можно использовать для набора текста на большой виртуальной клавиатуре. Кроме того, конструкция смартфона позволяет разместить экран под любым углом (например, при просмотре видео на YouTube).
Microsoft планирует выпустить Surface Duo в продажу в 2020 году. Более точная дата неизвестна, с ценой компания пока не определилась.
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