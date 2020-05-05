Microsoft заявила, что планирует выпустить Xbox Series X и свой главный эксклюзив Halo Infinite в конце этого года. Помимо этого, компания анонсировала в своем блоге серию ежемесячных мероприятий, на которых она будет рассказывать о своей консоли следующего поколения и показывать новые игры.



Первое онлайн-мероприятие состоится 7 мая и оно будет посвящено играм сторонних разработчиков для Xbox Series X. Несмотря на все сложности, Microsoft подчеркивает, что запуск новой консоли и игры Halo Infinite состоится в этот в праздничный сезон этого года. Помимо этого, компания подтвердила планы по выпуску всех своих основных релизов в сервисе Xbox Game Pass для ПК, а также рассказала о его интеграции с потоковой платформой Project xCloud к концу 2020 года.







Новая серия онлайн-мероприятий получила название Xbox 20/20, они будут выходить раз в месяц до конца года и, по словам компании, станут отличным способом пообщаться и рассказать о следующем поколении. В майском выпуске нам покажут игровой процесс с Xbox Series X, а также представят несколько новых игр. Также обещают чуть больше рассказать о новой Assassin's Creed Valhalla от Ubisoft. Следить за ивентом можно будет в прямом эфире на платформах Mixer, Twitch, YouTube, Facebook и Twitter.





