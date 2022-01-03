Владельцы складного смартфона Microsoft Surface Duo так и не получили обновления ПО, которое им было обещано. Об этом сообщает зарубежный ресурс 9to5Google.
Microsoft выпустила свой инновационный складной смартфон Surface Duo с двумя дисплеями в конце 2020 года. Устройство получилось очень необычным и понравилось многим — однако его ценник в $1500 вряд ли можно было назвать гуманным. Большинство из тех, кто симпатизировал новинке, решили, что не могут отдать такую сумму за экспериментальный смартфон.
Но цена оказалась не единственной проблемой этого устройства. Surface Duo вышел в продажу всего через два дня после презентации Android 11, однако имел на борту Android 10. Microsoft пообещала, что до конца 2021 года устройство получит Android 11 — однако Google уже успела показать и даже выпустить Android 12, а складной смартфон от Microsoft до сих пор работает на 10-ке.
Обещанный срок для выпуска апдейта прошел и Microsoft не сдержала слово. Особенно обидно должно быть тем людям, кто поверил в компанию и всё-таки отдал свои $1500 за устройство, которое было, по сути, пробой пера. Молча «прокатить» своих фанатов с апдейтом — не лучшее решение.
Однако аналитики предполагают, что Microsoft еще может исправить свою ошибку. Ранее в 2021 году Google выпустила Android 12L — специальную версию «двенашки», адаптированную для нестандартных устройств. В Android 12L учли все особенности складных, квадратных девайсов, а также смартфонов с несколькими экранами — коим и является Surface Duo. Пользователи питают надежду, что Microsoft выпустит для них обновление до версии 12L, минуя затянувшийся апдейт до Android 11. К сожалению, предпосылок для этого пока нет.
Среди всех производителей смартфонов стабильностью в плане обновлений ПО отличается, пожалуй, только Apple. Её устройства — iPhone, iPad и Mac — гарантированно получают новые версии ОС в течение как минимум пяти лет; а в случае с Mac этот срок может достигать даже 8-9 лет.
Ранее мы рассказали, когда Apple окончательно перейдет на свои собственные чипы Silicon — к выходу готовятся самые производительные «яблочные» компьютеры Mac Pro и iMac Pro.
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Последняя ось на андройде у ББ была очень качественной. И ББ всегда отличались качеством своих продуктов в любое время. Они просто как и многие игроки рынка пропустили момент выхода айфона, не восприняв его всерьез. А когда спохватились было уже поздно. И отказ ББ от новой ос было вынужденным решением. МС же выпустала ВинФон7, через 2 года перечеркнула все наработки, бросила поддержку всех проданных телефонов и выкатила новую ос ВинФон8. Еще через 2 года, они повторили схему бросив поддержку и девайсов и самой платформы, и выкатили Вин Мобайл, тоже ни ч чем не совместимую. После чего официально признали провал ВинФона и закрыли проект. Попутно угробив нокию, ободрав все патенты и скинув ее холодный трупик китайцам. Ничего из этого даже близко не похоже на ситуацию с ББ, которая и работала достойно и ушла в забвение с качественным продуктом на руках.
Нечто подобное было с Pebble, у которой однако же хватило совести вовремя отдать исходники своим фанатам — в результате, я пятый год с удовольствием пользую часики, работающие на пользовательских серверах Rebble, тогда как самой Pebble давно нет на свете.
А что касается их итерации Android — она была довольно жалкой. Как и заигрывание с DTEK. От каждого продукта псевдо-ВВ на Android за милю несло халатностью, недоделками и эстетическим фиаско. Мне довелось пользоваться практически всем модельным рядом ВВ, кроме Key2 и его производных. Лучше бы они продолжали развивать красивую и уникальную в своем роде BBOS… всё равно так и так сдохли 🤷♂️
Калине успел, сам виноват. Apple тоже перестаёт отгладят свои устройства, ремонтировать.
У любого продукта есть свой жизненный путь.
Что касается Big Sur — всё правда, но эта macOS была переписана с нуля строго для новых чипов Silicon. Остальные устройства были вторичны. Этого никто не скрывал, со сцены этот факт прозвучал довольно ясно. Intel-маки были просто «присобачены» к поддержке, чтобы не выпускать для них отдельную ось.
Для Intel-маков 2013-2015 года Catalina — последняя по-настоящему быстрая ОС. Особенно для 13-шек.