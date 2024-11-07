Microsoft порадовала пользователей Windows двумя суперполезными приложениями

Олег


Фото: Microsoft


Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое включает два всем известных переработанных приложения. Теперь их использование станет еще приятнее.

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Согласно сообщению в официальном блоге Microsoft, большой апдейт настиг два нативных приложения — «Блокнот» и Paint. В обоих случаях добавлены новые нейросетевые механизмы, которые помогают работать с текстом и изображениями.

Notepad 11.2410.15.0 теперь умеет на ходу перефразировать предложения, которые вы напечатали, чтобы они звучали и читались проще и приятнее. Можно изменить тон, длину и стиль написания. Чтобы это сделать, нужно выделить фразу, а потом щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать «Переписать».


Видео: Microsoft

Приложение Paint 11.2410.28.0 получило сразу несколько нейросетевых опций. Первая — генеративная заливка — позволяет «вносить изменения и дополнения всего несколькими словами, сохраняя существующий художественный стиль вашего проекта». Вторая — генеративное стирание — поможет убрать с изображения нежелательные объекты, заместив их фоном. Третья — Image Creator — это полноценный генератор изображений по текстовому описанию. Последняя опция будет доступна не во всех странах.

Прямо сейчас все эти изменения опубликованы в каналах Canary и Dev в Windows 11. В ближайшее время они станут доступны всем желающим. 

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Источник:
Microsoft
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