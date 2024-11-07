Microsoft порадовала пользователей Windows двумя суперполезными приложениями

Фото: Microsoft
Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое включает два всем известных переработанных приложения. Теперь их использование станет еще приятнее.
Notepad 11.2410.15.0 теперь умеет на ходу перефразировать предложения, которые вы напечатали, чтобы они звучали и читались проще и приятнее. Можно изменить тон, длину и стиль написания. Чтобы это сделать, нужно выделить фразу, а потом щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать «Переписать».
Видео: Microsoft
Приложение Paint 11.2410.28.0 получило сразу несколько нейросетевых опций. Первая — генеративная заливка — позволяет «вносить изменения и дополнения всего несколькими словами, сохраняя существующий художественный стиль вашего проекта». Вторая — генеративное стирание — поможет убрать с изображения нежелательные объекты, заместив их фоном. Третья — Image Creator — это полноценный генератор изображений по текстовому описанию. Последняя опция будет доступна не во всех странах.
Прямо сейчас все эти изменения опубликованы в каналах Canary и Dev в Windows 11. В ближайшее время они станут доступны всем желающим.