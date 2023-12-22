Microsoft потратила 10 лет на технологию, которая оказалась никому не нужна

Александр


Компания Microsoft решила свернуть все проекты, связанные со смешанной реальностью. Она работала над этой технологией около 10 лет и даже выпустила несколько устройств.

Microsoft откажется от дальнейшей работы с технологиями Mixed Reality, уберёт их поддержку из Windows 11, прекратит развитие приложений Mixed Reality Portal и SteamVR, а также не станет разрабатывать новую модель гарнитуры HoloLens.

В Microsoft делали ставку на смешанную реальность — технологию, которая подмешивает в окружающую среду сгенерированные компьютером объекты. Пользователь мог видеть вокруг себя виртуальные объекты и взаимодействовать с ними. 

Известно, что армия США хотела закупить HoloLens на сотни миллионов долларов для вооружения солдат, но контракт сорвался. Как показали испытания, её невозможно использовать в полевых условиях, поскольку она вызывает тошноту и головокружение. Обычным пользователям эта гарнитура тоже оказалась не нужна, поэтому Microsoft позиционировала её в качестве решения для предприятий и учебных заведений, но спрос в этих сферах оказался сильно ограниченным.

Компания Google отказалась от работы над проектами виртуальной реальности несколько лет назад (в том числе прекратила работу над VR-очками Google Glass). Apple, напротив, не теряет надежду на то, что за такими технологиями будущее, и планирует в феврале 2024 года выпустить гарнитуру смешанной реальности Vision Pro, над которой её инженеры работали с 2017 года.
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Комментарии

Dmitriy
+815
Dmitriy
Дошло, что без контента оно не нужно!
Сегодня в 16:44
#
tellurian
+4718
tellurian Dmitriy
Проблема в другом. Мозг не переваривает долгое ношение. Почитайте тесты на солдатах в сша. Тошнота и рвота у большинства, если не у всех. Решить не удалось.
Потому и виртуальная реальность не идёт в массы. Спрос сильно падает у всех производителей.
Сегодня в 17:54
#
+144
acinatnas
Представляю блюющий взвод в атаке или школьников на уроке.
Сегодня в 17:04
#
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