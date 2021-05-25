





Компания Microsoft представила свой первый продукт на базе GPT-3 — она интегрирует модель естественного языка GPT-3 от OpenAI в платформу для low-code разработки Power Apps. Это позволит создавать приложения практически без написания кода и формул.Благодаря искусственному интеллекту, пользователи смогут создавать приложения в режиме диалога. К примеру, при разработке приложения для электронной коммерции, можно будет описать в диалоге желаемую цель: «найти продукты, название которых начинается с "дети"». Модель GPT-3 предложит варианты преобразования текстовой команды в формулу Microsoft Power Fx, языка программирования Power Platform с открытым исходным кодом, например "Filter('BC Orders' Left('Product Name',4)="Kids")". Принцип работы схож с поисковой системой – пользователь формулирует запрос и получает в ответ список возможных вариантов формул, из которых может выбрать наиболее подходящий.Несмотря на то, что Power Fx построен на базе Microsoft Excel и поэтому гораздо более доступен в использовании, чем традиционные языки программирования, формирование, к примеру, сложных запросов к данным все еще может требовать достаточно глубоких технических знаний. Ранее уже можно было создавать приложения без знания кода, но все равно требовалось понимание логики написания формул. Использование естественного языка в процессе создания приложений позволит снизить порог входа в разработку приложений. При этом нововведение не заменяет необходимость понимания человеком кода, который он внедряет, а имеет целью помочь людям, изучающим язык программирования Power Fx, и упростить выбор правильных формул для получения нужного результата.GPT-3 работает в облаке Microsoft Azure, а для ее дообучения под задачу был использован сервис Azure Machine Learning. Интеграция станет одним из первых применений модели в решении прикладных бизнес-задач.Новые функции станут доступны в рамках публичного предварительного тестирования к концу июня. В будущем Microsoft также планирует интегрировать язык Power Fx и в другие инструменты в рамках приложений Power Platform, благодаря чему возможность использования естественного языка на базе GPT-3 распространится и на эти продукты.Анонс стал продолжением стратегического сотрудничества с OpenAI. Компании заключили партнерство в 2019 году, а в 2020 на конференции Build было объявлено о том, что Microsoft создала суперкомпьютер для OpenAI, один из пяти самых мощных в мире, который использовался для обучения GPT-3.