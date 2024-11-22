Microsoft предприняла последний отчаянный шаг, чтобы заставить вас перейти на Windows 11

Олег


Компания Microsoft внедрила раздражающие баннеры в Windows 10, чтобы стимулировать её фанатов перейти на более свежую версию. Попутно с этим компания продвигает и платные подписки на свои сервисы.

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Windows Latest обратил внимание, что в Windows 10 начал появляться полноэкранный баннер с рекламой миграции на Windows 11. В отличие от большинства подобных окон баннер не имеет кнопок «Закрыть» или «Свернуть»; переключиться на другое приложение привычным жестом или нажатием тоже нельзя. Чтобы избавиться от рекламы, которая занимает весь экран компьютера, нужно выбрать одну из двух малозаметных кнопок — «Узнать больше» либо «Напомнить позже».


Фото: Microsoft

Microsoft намеренно не предлагает вариантов отказа или отмены, как бы приучая пользователя к мысли, что баннер возникнет снова и снова. В некоторых случаях вместо обновления на Windows 11 вовсе рекламируется платная подписка Copilot+ вместе с приобретением соответствующего нового ПК.


Фото: Microsoft

Официальная поддержка Windows 10 завершается 14 октября 2025, то есть менее чем через год. С этого момента пользователи не будут получать никаких обновлений и патчей безопасности и наконец заживут спокойно их компьютеры станут уязвимы перед вирусами. 

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Источник:
Windows Latest
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