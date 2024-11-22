Microsoft предприняла последний отчаянный шаг, чтобы заставить вас перейти на Windows 11

Компания Microsoft внедрила раздражающие баннеры в Windows 10, чтобы стимулировать её фанатов перейти на более свежую версию. Попутно с этим компания продвигает и платные подписки на свои сервисы.
Фото: Microsoft
Microsoft намеренно не предлагает вариантов отказа или отмены, как бы приучая пользователя к мысли, что баннер возникнет снова и снова. В некоторых случаях вместо обновления на Windows 11 вовсе рекламируется платная подписка Copilot+ вместе с приобретением соответствующего нового ПК.
Фото: Microsoft
Официальная поддержка Windows 10 завершается 14 октября 2025, то есть менее чем через год. С этого момента пользователи не будут получать никаких обновлений и патчей безопасности и наконец заживут спокойно их компьютеры станут уязвимы перед вирусами.