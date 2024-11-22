Microsoft предприняла последний отчаянный шаг, чтобы заставить вас перейти на Windows 11

Компания Microsoft внедрила раздражающие баннеры в Windows 10, чтобы стимулировать её фанатов перейти на более свежую версию. Попутно с этим компания продвигает и платные подписки на свои сервисы.

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