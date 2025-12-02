Microsoft представила свой уродливый свитер образца 2025 года. Настолько плохо, что надо брать

Фото: MicrosoftСогласно источнику, на этот раз свитер оказался просто бежевым, а для декора на него нанесли самые разные иконки и логотипы, ассоциирующиеся с Windows и Microsoft. Тут можно найти Paint, «Скрепыша», Minecraft и даже Copilot. Манжеты, горловина и нижняя резинка выполнены в разных цветах, что добавляет вещи ламповой ретро-кринжовости.
Компания Microsoft продолжает следовать своей традиции выпускать уродливую одежду в начале зимы. Об очередном мерче под названием «Артефакт» рассказали в PC Gamer.
Самые внимательные увидят, что большинство значков взяты из классических версий Windows 90-х и нулевых годов, при этом Copylot — новый продукт, и его логотип был стилизован, но как будто не очень удачно. Ценник — $79,95.
