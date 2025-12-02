Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Microsoft представила свой уродливый свитер образца 2025 года. Настолько плохо, что надо брать

Олег
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Компания Microsoft продолжает следовать своей традиции выпускать уродливую одежду в начале зимы. Об очередном мерче под названием «Артефакт» рассказали в PC Gamer.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, на этот раз свитер оказался просто бежевым, а для декора на него нанесли самые разные иконки и логотипы, ассоциирующиеся с Windows и Microsoft. Тут можно найти Paint, «Скрепыша», Minecraft и даже Copilot. Манжеты, горловина и нижняя резинка выполнены в разных цветах, что добавляет вещи ламповой ретро-кринжовости.

Самые внимательные увидят, что большинство значков взяты из классических версий Windows 90-х и нулевых годов, при этом Copylot — новый продукт, и его логотип был стилизован, но как будто не очень удачно. Ценник — $79,95.

Хотели бы себе такой свитер? Поделитесь в комментариях. 

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
PC Gamer
Cсылки по теме:
Слезы геймеров: Мicrosoft представила новый «уродливый» свитер
Microsoft показала «уродливый» свитер 2023 года. Ничего не напоминает?
Microsoft выпустила новый жутко уродливый свитер, который хотят все

Рекомендации

Рекомендации

Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+300
acinatnas
Так то не хуже носка.
Сегодня в 11:14
#
Volnorez Uraganov
+119
Volnorez Uraganov
Вот пусть все сотрудники майкрософт в этих свитерах на работу ходят все поголовно
2 часа назад в 12:47
#
SithV
+1713
SithV Volnorez Uraganov
они походу и носят и вдохновляются на дизайн обновление винды…
2 минуты назад
#
0
Alex_Kop
Ну для бомжей сойдет ))
52 минуты назад
#