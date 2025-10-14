Microsoft прекратила поддержку Windows 10





Ее использование теперь рискованно. Ее использование теперь рискованно. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. На этом этапе техническая помощь, обновления функций и обновления безопасности больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 10, мы рекомендуем обновить их до Windows 11 — более современного, безопасного и высокоэффективного вычислительного процесса. Если устройства не соответствуют техническим требованиям для работы в Windows 11, рекомендуется зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности Windows 10 для потребителей (ESU) или заменить устройство на устройство, поддерживающее Windows 11», — Microsoft.

Сегодня, 14 октября Microsoft официально прекращает поддержку Windows 10. Это значит, что пользователи «операционки» больше не будут получать обновлений и патчей безопасности. При этом компьютеры с установленной «десяткой» продолжат, но станут более уязвимыми для взлома. Кроме того, в ближайшем будущем создатели игр и софта начнут постепенно отказываться от поддержки Windows 10.Окончание поддержки касается версий Windows 10 Home, Pro и Enterprise. Microsoft рекомендует пользователям как можно скорее обновиться на Windows 11.