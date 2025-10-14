Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Ее использование теперь рискованно.
«Поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. На этом этапе техническая помощь, обновления функций и обновления безопасности больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 10, мы рекомендуем обновить их до Windows 11 — более современного, безопасного и высокоэффективного вычислительного процесса. Если устройства не соответствуют техническим требованиям для работы в Windows 11, рекомендуется зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности Windows 10 для потребителей (ESU) или заменить устройство на устройство, поддерживающее Windows 11», — Microsoft.
Окончание поддержки касается версий Windows 10 Home, Pro и Enterprise. Microsoft рекомендует пользователям как можно скорее обновиться на Windows 11.