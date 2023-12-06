Microsoft прекратит поддержку Windows 10

Олег

Windows 10


Компания Microsoft анонсировала продленные сроки поддержки своей ОС Windows 10. Об этом пишет Engadget.

Пользователи «десятки» прекратят получать обновления для своей ОС с 14 октября 2025 года, то есть чуть менее чем через два года. Однако при большом желании можно будет продлить получение патчей безопасности на платной основе.

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Согласно источнику, компании и частные пользователи смогут продолжить покупать расширенные обновления безопасности для Windows 10 с помощью годовой подписки. Таким образом можно продлить жизнь «десятке» до 14 октября 2028 года. После этой даты получить апдейты не выйдет ни при каких условиях.

Стоит учитывать, что, несмотря на платную основу обновлений, они будут включать в себя только критические обновления безопасности. Никаких новых функций в них ждать не стоит. После окончания поддержки Windows 7 Microsoft тоже запустила платные апдейты, но они были доступны только компаниям. 

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Источник:
Engadget
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