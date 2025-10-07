Microsoft прикрыла установку Windows 11 без учетной записи

Артем
Windows 11 features, pricing and everything you need to know | TechRadar

Компания удалила популярные способы, которые позволяли пользователям обойти страницу настройки учётной записи Microsoft.

Теперь известные команды start ms-cxh:localonly, больше не будут работать в последних версиях Windows 11. По мнению Microsoft, создание учетки и подключение к интернету должны быть обязательными для всех пользователей.

«Мы удаляем известные механизмы создания локальной учётной записи в процессе установки Windows (OOBE). Они часто использовались для обхода настройки учётной записи Microsoft и непреднамеренно пропускали важные опции, что может привести к выходу пользователей из режима OOBE с не полностью настроенным устройством. Теперь пользователям потребуется завершить OOBE с подключением к интернету и учётной записью Microsoft, чтобы убедиться в правильной настройке устройства», — пояснили в Microsoft.

Напомним, что в марте этого года Microsoft прикрыла возможность создать локальную учетную запись, отключив команду bypassnro, чем вызвала негодование среди пользователей Windows.
Источник:
Windows Central
Комментарии

Вася Вотафаков
+6393
Вася Вотафаков
Ну если руфусом пилить образ на флешку то там вроде можно все это обойти
50 минут назад
#