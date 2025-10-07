Microsoft прикрыла установку Windows 11 без учетной записи

Компания удалила популярные способы, которые позволяли пользователям обойти страницу настройки учётной записи Microsoft.
«Мы удаляем известные механизмы создания локальной учётной записи в процессе установки Windows (OOBE). Они часто использовались для обхода настройки учётной записи Microsoft и непреднамеренно пропускали важные опции, что может привести к выходу пользователей из режима OOBE с не полностью настроенным устройством. Теперь пользователям потребуется завершить OOBE с подключением к интернету и учётной записью Microsoft, чтобы убедиться в правильной настройке устройства», — пояснили в Microsoft.
Напомним, что в марте этого года Microsoft прикрыла возможность создать локальную учетную запись, отключив команду bypassnro, чем вызвала негодование среди пользователей Windows.