Microsoft призывает срочно обновить Windows 11

Артем
srhaetharths.png

Сообщение о завершении поддержки части сборок Windows 11 Home и Pro появилось в центре поддержки компании Microsoft. 

«Устройства под управлением этих версий больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от новейших угроз безопасности», — сообщает Microsoft

Это значит, что устаревшие версии операционок не будут получать обновления безопасности, включая патчи безопасности, что повышает риск взлома системы. В их число вошла сборка 23H2. Исключением стали Windows 11 23H2 Enterprise, Education и IoT Enterprise. Их поддержка продлится до ноября 2026 года.

Остальным Microsoft настоятельно рекомендует перейти на Windows 11 25H2, которая будет поддерживаться апдейтами до октября 2027 года.

Обновить систему можно в разделе «Параметры» → «Центр обновления Windows». Если устройство готово к апдейту, в разделе появится соответствующий пункт.
1
Источник:
Microsoft
