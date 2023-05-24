Microsoft прокачала «Проводник» в Windows 11. Стало намного удобнее

Александр

Компания Microsoft в ходе конференции Build мельком продемонстрировала переделанный файловый менеджер «Проводник». Программисты начали активно переделывать его с позапрошлого года, а вскоре он подвергнется ещё более заметной модификации.



«Проводник» сохранит большую часть привычного дизайна, однако некоторые элементы будут модифицированы или перемещены. К примеру, кнопки для выполнения действий переедут под адресную строку. Кроме того, в «Проводнике» появится предпросмотр файлов различных типов, в том числе изображений, хранящихся как локально, так и в облаке OneDrive. Панель сведений о файле, которая вызывается нажатием Alt + Shift + P, станет более информативной — в ней появится информация, специфичная для файлов того или иного типа (например, для видео — длительность, разрешение, использованные кодеки).



Приложение было переписано на языке XAML, что позволило ещё лучше адаптировать его под Windows 11. Обновлённая версия «Проводника» появится с выпуском следующего крупного апдейта Windows 11, причём участникам программы предварительного тестирования оно уже доступно в бета-варианте.

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Источник:
Windows Central
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