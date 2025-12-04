Microsoft раскрыла, на что способна Windows с 8 Гб оперативки. Если коротко — ни на что

Фото: Unsplash



Компания Microsoft выпустила свежий апдейт Windows, в котором появилась информация относительно системных требований к компьютеру. Об этом написали в ITHome.

Согласно источнику, речь идет о патче KB5070311 для Windows 11. В нем собралось сразу несколько заметных нововведений. Например, интерфейс поиска по системе теперь «подтянули» под увеличенный «Пуск» и при определённых разрешениях экрана или настройках масштабирования он может занимать до 70% площади экрана.Также были переработаны штатные «Настройки». Теперь раздел FAQ переименован в «Информацию об устройстве», и в нем появились любопытные детали о компьютере. Функция оценивает текущую производительность ПК на основе жестких параметров и выдает результат пользователю.Теперь в системе прямо указано, что компьютеры с объёмом оперативной памяти от 4 до 8 ГБ считаются подходящими только для «базовых задач», таких, как просмотр веб-страниц, редактирование документов, а также отправка и получение электронных писем. При этом в работе с программами для редактирования фото и видео, а также требовательными играми могут возникать серьезные проблемы. Таким же образом Microsoft «списала» GPU с видеопамятью менее 4 Гб.