

Microsoft объявила о намерении расширить инициативу по развитию системы Microsoft Premonition. В ближайшие недели компания планирует расширить доступ к технологии для большего количества партнеров в рамках программы раннего доступа. Решение предоставляет возможности для более эффективного выявления потенциально опасных микроорганизмов, тем самым позволяя снижать риски распространения заболеваний. Технология включает в себя роботизированную платформу для мониторинга и интеллектуального отбора проб носителей заболеваний, к примеру комаров, а также облачные технологии для анализа их генетических материалов, собираемых с помощью сети датчиков, на предмет известных и новых биологических угроз.





В рамках проекта компания намерена развивать партнерские отношения с ведущими научными организациями, такими как Университет Джона Хопкинса, Университет Вандербильта, Питтсбургский университет и Институт метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, для того чтобы получить более подробное представление о возможностях применения данной системы и ее практических преимуществах. Помимо этого, Microsoft расширит сотрудничество с компанией Bayer, чтобы глубже разобраться в специфике трансмиссивных болезней, возбудители которых передаются насекомыми, а также в том, как автономные сенсорные системы могут помочь в обнаружении биологических угроз.



Система является результатом пяти лет научных исследований и может стать важным шагом на пути эффективного прогнозирования массовых заболеваний, а также позволит разработать новые подходы для обеспечения готовности к ним. Кроме того, в рамках Ignite компания показала лабораторию Premonition Proving Ground в кампусе штаб-квартиры Microsoft в Редмонте, штат Вашингтон, где исследователи оценивают конструкции роботов, обучают модели искусственного интеллекта и в рамках искусственных экосистем собирают большие данные о видах комаров, передающих заболевания.



Для агрегации и анализа различных типов данных, собранных системой, используется облако Microsoft Premonition Cloud, построенное на базе Microsoft Azure с использованием технологий Azure IoT, Azure Data Lake Gen2 и новейших бессерверных архитектур для получения информации.





