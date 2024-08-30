Microsoft разрешила удалить один из компонентов Windows, и вы точно захотите поскорее это сделать



Компания Microsoft пошла на поводу у недовольных пользователей и дала возможность удалить компонент Recall из Windows 11. Об этом пишет PC World.



Согласно источнику, Recall — встроенное в «винду» приложение от самой Microsoft на базе искуственного интеллекта, которое регулярно делает скриншоты экрана вашего компьютера и анализирует их содержимое. По задумке, такая процедура может помочь найти информацию, которая выводилась на экран, но не была сохранена либо случайно удалилась.







После выхода Recall пользователи Windows 11 по всему миру завалили компанию хейтом: фактически, Microsoft встроила в ОС идеальный инструмент для вирусов и хакеров. Кроме того, неизвестно, сохраняет ли скриншоты сама компания для собственных целей. Позже в системе появился выключатель этого компонента, но ПК-юзеры продолжали неистовствовать.



В результате пользователи победили, и Microsoft позволит полностью удалить Recall из системы с ближайшим обновлением KB5041865. Чтобы это сделать, нужно открыть «Панель управления» → «Программы» → «Включение или отключение компонентов Windows».