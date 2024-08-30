Microsoft разрешила удалить один из компонентов Windows, и вы точно захотите поскорее это сделать

Олег

Windows 11


Компания Microsoft пошла на поводу у недовольных пользователей и дала возможность удалить компонент Recall из Windows 11. Об этом пишет PC World.

Согласно источнику, Recall — встроенное в «винду» приложение от самой Microsoft на базе искуственного интеллекта, которое регулярно делает скриншоты экрана вашего компьютера и анализирует их содержимое. По задумке, такая процедура может помочь найти информацию, которая выводилась на экран, но не была сохранена либо случайно удалилась.

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После выхода Recall пользователи Windows 11 по всему миру завалили компанию хейтом: фактически, Microsoft встроила в ОС идеальный инструмент для вирусов и хакеров. Кроме того, неизвестно, сохраняет ли скриншоты сама компания для собственных целей. Позже в системе появился выключатель этого компонента, но ПК-юзеры продолжали неистовствовать.

В результате пользователи победили, и Microsoft позволит полностью удалить Recall из системы с ближайшим обновлением KB5041865. Чтобы это сделать, нужно открыть «Панель управления» → «Программы» → «Включение или отключение компонентов Windows». 

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Источник:
PC World
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