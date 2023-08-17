Microsoft разрешила удалять бесполезные встроенные приложения Windows 11
Фархад Усманов —
Пользователи публичной тестовой сборки Windows 11 под номером 25931 обнаружили небольшое, но долгожданное нововведение: операционная система позволяет удалять большее количество стандартных приложений.
Согласно примечаниям к выпуску сборки 25931, в Windows 11 можно снести приложения «Фотографии», «Люди» и клиент удаленного рабочего стола (MSTSC). Чтобы их удалить, достаточно открыть «Настройки» > «Приложения» > «Установленные приложения» и нажать на кнопку с тремя точками рядом с ненужной программой. Ранее Microsoft разрешила удалять приложения «Камера» и Cortana из системы.
Источник: Neowin
Ожидается, что стабильная сборка для всех пользователей выйдет в ближайшее время.
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