Microsoft разрешила удалять бесполезные встроенные приложения Windows 11

Пользователи публичной тестовой сборки Windows 11 под номером 25931 обнаружили небольшое, но долгожданное нововведение: операционная система позволяет удалять большее количество стандартных приложений.Согласно примечаниям к выпуску сборки 25931, в Windows 11 можно снести приложения «Фотографии», «Люди» и клиент удаленного рабочего стола (MSTSC). Чтобы их удалить, достаточно открыть «Настройки» > «Приложения» > «Установленные приложения» и нажать на кнопку с тремя точками рядом с ненужной программой. Ранее Microsoft разрешила удалять приложения «Камера» и Cortana из системы.Ожидается, что стабильная сборка для всех пользователей выйдет в ближайшее время.