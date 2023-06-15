Microsoft решила раздражающую проблему Windows 11

Олег

Windows 11

Фото: Microsoft

Компания Microsoft анонсировала изменение в Windows 11, которое порадует многих. О нем пишут в The Verge.

Согласно источнику, из Windows 11 наконец исчезнет надоедливое приложение Teams. Ранее Microsoft объявила о полной интеграции Teams с системой, после чего утилита была встроена в панель задач, и убрать её оттуда можно было лишь с помощью специальных манипуляций с настройками.

Теперь компания, похоже, поняла свою ошибку, и объявила, что Teams снова станет отдельным приложением в Windows 11 и не будет навязываться пользователю. У него не будет никаких привилегий перед другими приложениями, в том числе сторонними. Это отличная новость, поскольку Teams в России не пользуется практически никто. 

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Источник:
The Verge
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