«В конечном итоге мы придем на iPhone и iPad с Game Pass», — Фил Спенсер.







Microsoft работает над решением на основе браузера, чтобы в начале следующего года запустить xCloud на iOS. Об этом сообщает сайт The Verge со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Сообщается, что разрабатывается веб-версия сервиса для работы на устройствах iOS и iPadOS, а также продолжается работа над приложением, которое в конечном итоге также будет работать на платформе Apple.Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал о работе xCloud на базе браузера во время недавнего собрания. «Мы совершенно точно придем на iOS», — сообщил он, отметив, что доволен прогрессом компании в этой области.Apple блокирует работу таких сервисов, как xCloud и Stadia, на устройствах iOS через магазин App Store, а недавно компания предложила альтернативу с очень большими ограничениями. Купертиновцы настаивают на том, что все игры и обновления для них из этих сервисов должны проходить модерацию и загружаться через магазин приложений.Microsoft не впечатлил подход Apple, и в результате потенциальный запуск xCloud на iPhone и iPad оказался в подвешенном состоянии. Сообщается, что запуск веб-версии xCloud для устройств Apple планируется на начало 2021 года. Таким образом получается, что Microsoft решила пойти по стопам Amazon с их новым сервисом Luna.Помимо этого, Фил Спенсер также обсудил планы компании относительно xCloud на ПК. По его словам, Microsoft стремится к запуску сервиса на компьютерах с Windows 10 в 2021 году. На данный момент проходит предварительное внутреннее тестирование.