Microsoft сделает Windows снова великой: вход без учетки и не только

Артем


Компания планирует улучшить работу «винды» в несколько этапов. 

Этапами развития Windows поделились несколько сотрудников компании. Одним из главных изменений станет возможность входа в Windows 11 без использования аккаунта Microsoft, а также удаление назойливой саморекламы собственного софта, вроде браузера Edge и поисковика Bing. 

Также обещают улучшить точность поиска по системе, а его наполнение «разгрузить». Вероятно, речь идет о рекомендациях и рекламе. Появится больше настроек для панели управления — например, смена высоты и возможность «закрепа» панели в любой части рабочего стола. 

Кроме того, Microsoft займется созданием собственных нативных приложений, которые придут на замену веб-приложениям вроде почтового клиента Outlook и видеоредактора Clipchamp.

Все нововведения введут постепенно. Первые апдейты достанутся инсайдерам в ближайшее время и будут выходить ежемесячно.
