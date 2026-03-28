Microsoft сделает Windows снова великой: вход без учетки и не только

Компания планирует улучшить работу «винды» в несколько этапов.
Этапами развития Windows поделились несколько сотрудников компании. Одним из главных изменений станет возможность входа в Windows 11 без использования аккаунта Microsoft, а также удаление назойливой саморекламы собственного софта, вроде браузера Edge и поисковика Bing.
Также обещают улучшить точность поиска по системе, а его наполнение «разгрузить». Вероятно, речь идет о рекомендациях и рекламе. Появится больше настроек для панели управления — например, смена высоты и возможность «закрепа» панели в любой части рабочего стола.
Кроме того, Microsoft займется созданием собственных нативных приложений, которые придут на замену веб-приложениям вроде почтового клиента Outlook и видеоредактора Clipchamp.
Все нововведения введут постепенно. Первые апдейты достанутся инсайдерам в ближайшее время и будут выходить ежемесячно.