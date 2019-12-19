15 января 2020 года — важная дата для Microsoft. Именно в этот день компания прекратит поддержку Windows 7и Windows 10 Mobile. И тогда же состоится ещё одно важное событие — Microsoft официально выпустит новую версию браузера Edge.
Новый Edge, в отличие от того, что предустановлен в Windows 10, использует движок от Chromium — тот же самый, на основе которого собран Chrome, Яндекс.Браузер и почти все другие популярные браузеры. Это позволяет Microsoft быстрее добавлять в него поддержку новых технологий, обеспечивая совместимость в функциями, которые появляются на различных популярных ресурсах. Кроме того, благодаря этому движку, Edge стал совместим со всеми расширениями для Chrome, а именно их отсутствие отпугивало многих пользователей.
В настоящее время обновлённый Edge проходит тестирование, и его можно скачать вручную с сайта Microsoft. Он доступен для Windows 10 и более старых версий Windows, а также для macOS. Установка этого браузера — дело абсолютно добровольное, но в середине января ситуация поменяется.
Как выяснилось из документации для разработчиков, Microsoft планирует распространять новый Edge через «Центр обновления Windows». Более того, после скачивания и установки он будет использоваться по умолчанию вместо любого стороннего браузера. Чтобы как и прежде открывать веб-страницы в Chrome, Opera, Firefox или другом браузере, от пользователя потребуются дополнительные действия — нужно открывать «Параметры» искать в них раздел с выбором приложений, которые используются по умолчанию, и менять Edge на другую программу. При этом Windows 10 может затребовать дополнительное подтверждение замены, заставив пользователей сомневаться в том, действительно ли они хотят отказаться от Edge.
Исключение будет сделано только для корпоративных сборок Windows 10. IT-администраторам организаций будет предоставлена утилита Blocker Toolkit, с помощью которой можно будет заблокировать смену браузера. Это вполне объяснимо: если с обычными пользователями самовольная смена браузера вполне прокатит (максимум, что получит компания — гнев в соцсетях и на форума), то в случае с организациями возможны куда более серьёзные проблемы, вплоть до судебных разбирательств и исков на десятки миллионов долларов из-за сорванных бизнес-процессов.
Подобное практиковалось в Windows 10 и раньше. Операционная система после установки очередного обновления могла сбросить настройки для приложений, установив Edge браузером, который используется по умолчанию. Кроме того, при запуске Chrome и других сторонних браузеров появлялось уведомление о том, что эта программа замедляет компьютер, и предлагалось использовать встроенный браузер.
О том, как запретить установку Edge через «Центр обновления Windows», вы можете узнать из этой публикации.
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