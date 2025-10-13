Microsoft сломала апгрейд Windows: как теперь обновиться до Windows 11

Microsoft отменила популярный способ обновления Windows 10 до Windows 11 через официальную утилиту Media Creation Tool. Пользователи сообщают, что свежая версия программы 26100.6584 внезапно закрывается во время процесса, не показывая никаких сообщений об ошибке. При этом поддержка Windows 10 скоро завершится, что делает вопрос перехода на новую ОС особенно актуальным.
Компания Microsoft признала проблему на своей стороне, но не дала подробных объяснений причин сбоя. Ранее эта утилита позволяла быстро обновиться до Windows 11 без полной переустановки системы и потери данных, что делало её одним из самых удобных инструментов для апгрейда.