Microsoft сломала апгрейд Windows: как теперь обновиться до Windows 11

Александр


Microsoft отменила популярный способ обновления Windows 10 до Windows 11 через официальную утилиту Media Creation Tool. Пользователи сообщают, что свежая версия программы 26100.6584 внезапно закрывается во время процесса, не показывая никаких сообщений об ошибке. При этом поддержка Windows 10 скоро завершится, что делает вопрос перехода на новую ОС особенно актуальным.

Компания Microsoft признала проблему на своей стороне, но не дала подробных объяснений причин сбоя. Ранее эта утилита позволяла быстро обновиться до Windows 11 без полной переустановки системы и потери данных, что делало её одним из самых удобных инструментов для апгрейда.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для тех, кто столкнулся с этой проблемой, остаётся рабочий альтернативный способ — использование ISO-образа Windows 11. Его можно скачать на официальном сайте Microsoft и создать загрузочную флешку с помощью сторонних программ, таких как Rufus или Ventoy. При установке через образ важно не пропустить ключевой шаг: в процессе нужно выбрать опцию сохранения файлов и приложений. Это позволит перенести все данные и настройки со старой системы на новую, избежав полной очистки диска.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Какую консоль Nintendo купить в 2025 году. Собрали лучшие предложения
Как выбрать робота-мойщика окон: 5 лучших моделей в 2025 году
Какой чехол купить на iPhone 16 Pro Max

Рекомендации

Рекомендации

Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6406
Вася Вотафаков
По-моему оно давно уже сломано. Для России уж точно. … А когда-то я с 7 до 10 так же обновлялся без потери данных.
55 минут назад
#