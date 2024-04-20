Microsoft готовит технологию «живого» аватара. От человека не отличить

Артем
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Инструмент на базе искусственного интеллекта сможет создавать реалистичные анимации человека. Для этого потребуются только фото и запись голоса.

Исследователи сообщают, что ИИ-модель VASA-1 обладает широким спектром лицевой анимации и естественных движений головы, а также в точности синхронизирует движение губ с речью. Достаточно предоставить изображение человека для визуального образа и звуковую дорожку.

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По мнению специалистов технология найдет широкое применение, например, для проведения лекций с виртуальным преподавателем или во время онлайн-конференций. Однако компания не спешит выпускать продукт в массы:

«У нас нет планов выпускать демоверсию, API, продукт, раскрывать дополнительные детали или какие-либо связанные с этим предложения, пока не будем уверены, что технология будет использоваться ответственно и в соответствии с надлежащими правилами», — отметили создатели.

Кроме того, пока VASA-1 все еще страдает от «артефактов», присущих искусственному интеллекту и требует доработки.
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Источник:
Tech Xplore
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