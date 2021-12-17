Когда Microsoft анонсировала свою Windows 11, большинство пользователей ноутбуков и ПК очень обрадовались — ведь впервые за несколько лет их ожидало «номерное» обновление ОС. Не патч, не ежегодный апдейт, а совершенно новая система.
Однако Windows 11, судя по всему, не оправдала надежд и ожиданий. Вместо кардинально переработанной системы мы увидели «допиленную Windows 10 со скругленными углами окошек и меню «Пуск» посередине. Кстати, редизайн панели задач стал очень напоминать решение Dock от Apple, которое уже много лет применяется в macOS.
Но это не единственная фишка Windows 11, которая напоминает нам компьютеры Mac. Есть еще одна — поиск курсора мыши на рабочем столе.
На macOS это реализовано довольно просто: если вы потеряли местоположение курсора, нужно быстро «пошевелить» мышью в разные стороны — на пару мгновений курсор станет гигантским и вы его точно увидите.
Can't find your mouse on screen? PowerToys can help with that! Find My Mouse lets you double press the left ctrl key to spotlight your mouse. Then, just click or press any key to dismiss it. https://t.co/PjjFSIJeCp— Windows Insider (@windowsinsider) December 16, 2021
#12DaysOfWIP pic.twitter.com/zZvJKndxTE
Microsoft решила переработать функцию «Найти мышь» из Windows 10 в новой 11-й версии. Чтобы найти его на экране, всё так же требуется дважды нажать на кнопку Ctrl — только раньше вокруг курсора появлялись два черных круга, которые не особо-то помогали в поисках, а теперь Windows 11 затемняет весь экран и подсвечивает курсор белым пятном. К слову, чтобы эта фишка заработала, компания лично рекомендует скачать утилиту PowerToys.
Несколько зарубежных СМИ, например, ReviewGeek, раскритиковали это нововведение. По их словам, такой способ поиска выглядит максимально неинтуитивно: если человек потерял курсор, скорее всего он будет быстро дергать мышью, а не нажимать какие-то клавиши. Кроме того. что раньше, что сейчас, сам процесс указания курсора выглядит не очень-то эстетично. Журналисты и пользователи считают, что Microsoft стоило просто скопировать у Apple эту фишку, так как в macOS она реализована максимально удобно и логично.
Ранее мы рассказали о том, что Microsoft выпустила новую тему оформления для Windows 11 в модном цвете сезона.
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Ничего страшного