Windows 11


Когда Microsoft анонсировала свою Windows 11, большинство пользователей ноутбуков и ПК очень обрадовались — ведь впервые за несколько лет их ожидало «номерное» обновление ОС. Не патч, не ежегодный апдейт, а совершенно новая система.

Однако Windows 11, судя по всему, не оправдала надежд и ожиданий. Вместо кардинально переработанной системы мы увидели «допиленную Windows 10 со скругленными углами окошек и меню «Пуск» посередине. Кстати, редизайн панели задач стал очень напоминать решение Dock от Apple, которое уже много лет применяется в macOS.

Но это не единственная фишка Windows 11, которая напоминает нам компьютеры Mac. Есть еще одна — поиск курсора мыши на рабочем столе.

На macOS это реализовано довольно просто: если вы потеряли местоположение курсора, нужно быстро «пошевелить» мышью в разные стороны — на пару мгновений курсор станет гигантским и вы его точно увидите. 




Microsoft решила переработать функцию «Найти мышь» из Windows 10 в новой 11-й версии. Чтобы найти его на экране, всё так же требуется дважды нажать на кнопку Ctrl — только раньше вокруг курсора появлялись два черных круга, которые не особо-то помогали в поисках, а теперь Windows 11 затемняет весь экран и подсвечивает курсор белым пятном. К слову, чтобы эта фишка заработала, компания лично рекомендует скачать утилиту PowerToys.

Несколько зарубежных СМИ, например, ReviewGeek, раскритиковали это нововведение. По их словам, такой способ поиска выглядит максимально неинтуитивно: если человек потерял курсор, скорее всего он будет быстро дергать мышью, а не нажимать какие-то клавиши. Кроме того. что раньше, что сейчас, сам процесс указания курсора выглядит не очень-то эстетично. Журналисты и пользователи считают, что Microsoft стоило просто скопировать у Apple эту фишку, так как в macOS она реализована максимально удобно и логично.

Ранее мы рассказали о том, что Microsoft выпустила новую тему оформления для Windows 11 в модном цвете сезона. 



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Источник:

ReviewGeek ReviewGeek

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