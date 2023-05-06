Microsoft тайком работает над аналогом Apple Silicon M, но есть одна большая проблема

Компания Microsoft разрабатывает собственный ARM-чип для ноутбуков. Об этом пишет Review Geek.
Согласно источнику, в конце апреля на сайте Microsoft были обнаружены объявления о наборе специалистов в новую команду. Наименования требуемых профессий — в частности, эксперт по проектированию SoC — не оставляют сомнений в планах компании создать собственного конкурента чипам Apple Silicon M.
Похоже, что успех «яблочного» ARM-чипа очень вдохновил Microsoft. Компания уже удалила с сайта любые упоминания о своих планах, но интернет всё помнит. Некоторые инсайдеры подтверждают, что Microsoft всерьез занялась собственным ARM-процессором.
Правда, на текущий момент с этой идеей есть одна большая проблема — это Windows 11. Система, несмотря на большой редизайн после «десятки» работает с ARM гораздо хуже, чем с x86. Наглядный пример тому — Surface Pro X, который базируется на ARM-чипе от Qualcomm: этот компьютер почти во всём уступает своему брату-близнецу под управлением процессора Intel.
Компания Apple к релизу SoC Silicon M1 полностью переписала macOS, создав версию Big Sur, идеально подходившую для нового чипа. В случае с Microsoft это сделать гораздо сложнее: Windows используют миллионы самых разных компьютеров и ноутбуков по всему миру, а значит переписать ОС, сохранив с ними идеальную совместимость, будет почти невозможно. Ходят слухи, что «модульная» Windows 12 призвана решить эту проблему.