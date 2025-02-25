Появился бесплатный и лицензионный Microsoft Office. В чем подвох?

Артем
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У набора программ есть отличия от платной версии, но многим этого будет достаточно.

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Как сообщает портал Beebom, Microsoft начала тестировать бесплатную версию Office, и речь идет не о веб-версии софта. Приложения Word, Excel, Power Point устанавливаются в память ПК, но при регистрации можно отказаться от оплаты и выбрать тариф с рекламой.

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У такого варианта естественно есть ограничения. Это постоянный банер в правой части экрана и 15 секунд рекламы раз в несколько часов. Cохранять документы локально не получится, только в облаке One Drive. Также есть ряд функциональных ограничений. Например, нет опций дизайна, диктовки, закладок в Word, а в Excel нельзя провести анализ данных или форматирование. Однако базовые опции для работы с текстом, таблицами и презентациями сохранены.

Как сообщает Microsoft, пока бесплатный Оffice проходит ограниченное тестирование. Его запуск будет зависеть от дальнейших результатов.
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Источник:
Beboom
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