Появился бесплатный и лицензионный Microsoft Office. В чем подвох?

У набора программ есть отличия от платной версии, но многим этого будет достаточно.
У такого варианта естественно есть ограничения. Это постоянный банер в правой части экрана и 15 секунд рекламы раз в несколько часов. Cохранять документы локально не получится, только в облаке One Drive. Также есть ряд функциональных ограничений. Например, нет опций дизайна, диктовки, закладок в Word, а в Excel нельзя провести анализ данных или форматирование. Однако базовые опции для работы с текстом, таблицами и презентациями сохранены.
Как сообщает Microsoft, пока бесплатный Оffice проходит ограниченное тестирование. Его запуск будет зависеть от дальнейших результатов.