Microsoft завершит выпуск обновлений для Windows 7 в январе 2023 года. Об этом сообщает зарубежный ресурс Softpedia.
Стоит сказать, что Windows 7 уже давно не получает полноценных апдейтов от Microsoft. Система официально устарела и не обновляется. Однако «семерка» всё еще очень популярна среди любителей «классики». Кроме того, она до сих пор установлена на множестве корпоративных компьютеров по всему миру, а также на банкоматах, терминалах оплаты и т.д.
Учитывая этот фактор, Microsoft какое-то время назад решила запустить специальную расширенную программу обновлений безопасности (ESU). Она доступна только корпоративным пользователям и только в платном режиме — причем сумма оплаты год от года увеличивается. То есть, у обычных пользователей Windows 7 перестала обновляться уже довольно давно и в 2023 году для них ничего не изменится.
В рамках ESU Microsoft выпускает патчи безопасности, которые «прикрывают» исключительно критические уязвимости в Windows 7. Однако несколько последних лет компания всеми возможными способами дает понять, что продолжать поддерживать «семерку» ей неинтересно и невыгодно. Именно поэтому Microsoft сейчас обозначила последний рубеж для выпуска любых апдейтов для Windows 7:
«Для Windows 7 SP1 и Windows 7 Professional для встраиваемых систем программа расширенного обновления безопасности (ESU) вступит в свой третий и последний год расширенной поддержки, начиная с 8 февраля 2022 года и заканчивая 10 января 2023 года»
Теперь для компаний и государственных структур, до сих пор использующих Windows 7, остается несколько вариантов.
Во-первых, они могут обновить свои компьютеры до Windows 10 или Windows 11 — это повлечет масштабные изменения в коде специализированного софта. Получается, кто-то должен в течение года адаптировать корпоративный софт для новых ОС.
Во-вторых, компании могут рассмотреть вариант установки дистрибутива Linux, что теоретически избавит их от привязки к обновлениям Microsoft, но потребует еще больших изменений в софте и обучения сотрудников.
И, наконец, в рамках программы импортозамещения, государственные структуры могут воспользоваться отечественными наработками в плане ОС (зачастую это различные итерации Linux). Однако в этом случае переход точно займет много времени и к началу 2023 года государственная машина вряд ли будет готова работать без сбоев на новой платформе.
Ранее мы рассказали, что даже обычные пользователи совсем не спешат обновляться на Windows 11 — причины для такого решения они называют самые разные.
Во-первых, они могут обновить свои компьютеры до Windows 10 или Windows 11 — это повлечет масштабные изменения в коде специализированного софта. Получается, кто-то должен в течение года адаптировать корпоративный софт для новых ОС.
Во-вторых, компании могут рассмотреть вариант установки дистрибутива Linux, что теоретически избавит их от привязки к обновлениям Microsoft, но потребует еще больших изменений в софте и обучения сотрудников.
И, наконец, в рамках программы импортозамещения, государственные структуры могут воспользоваться отечественными наработками в плане ОС (зачастую это различные итерации Linux). Однако в этом случае переход точно займет много времени и к началу 2023 года государственная машина вряд ли будет готова работать без сбоев на новой платформе.
Ранее мы рассказали, что даже обычные пользователи совсем не спешат обновляться на Windows 11 — причины для такого решения они называют самые разные.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: