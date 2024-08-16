Microsoft убрала из Windows древнее и сильно раздражающее ограничение

В свежей Canary-сборке Windows 11 было убрано ограничение размера раздела FAT32 в накопителях. До недавних пор оно составляло 32 ГБ, а теперь было увеличено до 2 ТБ.
Компьютеры на базе Windows 11 и раньше могли использовать накопители с файловой системой FAT32 объёмом более 32 ГБ, но только при соблюдении некоторых условий — например, если диск или флешка были отформатирован в другой операционной системе, с помощью командной строки PowerShell с правами администратора или через сторонние приложения, позволяющие обходить этот лимит.
Теперь пользователи тестовой сборки Windows 11 могут отформатировать в FAT32 накопители объёмом до 2 ТБ, это можно сделать с помощью команды format через командную строку. Вероятно, когда это «революционное» нововведение доберётся до релизной сборки, форматировать диски точно так же можно будет более дружелюбным для обычных пользователей способом — например, через меню «Проводника». Сейчас в инструментах форматирования на основе графического интерфейса для файловой системы FAT32 по-прежнему сохранено искусственное ограничение размера в 32 ГБ.
Увеличение лимита позволит работать в Windows с более ёмкими накопителями, которые в дальнейшем будут использоваться на устройствах, поддерживающих только FAT32 (например, некоторые консоли или компьютеры со старыми версиями Windows).
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