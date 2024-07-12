Microsoft устранила две критические ошибки Windows, которые бесили пользователей полтора года

Олег

Windows 11


Компания Microsoft исправила две неприятные ошибки Windows 11, которые делали использования компьютера практически невозможным. Впервые баги были замечены в начале 2023 года.

Согласно Tom’s Hardware, речь идет об ошибке, которая вызывала циклическую перезагрузку системы при использовании виртуальных машин и функций виртуализации, например, CloudPC, DevBox и Azure Virtual Desktop. Баг закрался в большое обновление Windows 11 23H2 и присутствовал почти полтора года, пока 27 июня Microsoft не остановила принудительное распространение апдейта.

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Вторая ошибка сборки 23H2 касалась работы панели задач — в некоторых случаях она просто не загружалась при старте ПК. Оба этих бага исправлены в свежем обновлении, которое будет распространяться постепенно на все совместимые компьютеры. К сожалению, неисправленной осталась еще одна ошибка, которая мешает запуску приложения «Фотографии» при включенном параметре BlockNonAdminUserInstall. 

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Источник:
Tom's Hardware
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Комментарии

tellurian
+1536
tellurian
Как на новом ноутбуке после установки 11 установить драйвер WiFi? Скачал с сайта производителя драйвер на флешку, а он не ставится? ;(
Ноутбук асус.
Сегодня в 17:26
#
Esthet
+1867
Esthet tellurian
А как это выглядит визуально, и какая установка, через установщик или указание папки?
Сегодня в 18:49
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tellurian
+1536
tellurian Esthet
Через установщик. В диспетчере всё хорошо. Типо драйвер установлен.
Но включить никак не могу.
Ищу переходник usb-rj45
2 часа назад в 19:53
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