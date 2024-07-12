Microsoft устранила две критические ошибки Windows, которые бесили пользователей полтора года



Компания Microsoft исправила две неприятные ошибки Windows 11, которые делали использования компьютера практически невозможным. Впервые баги были замечены в начале 2023 года.



Согласно Tom’s Hardware, речь идет об ошибке, которая вызывала циклическую перезагрузку системы при использовании виртуальных машин и функций виртуализации, например, CloudPC, DevBox и Azure Virtual Desktop. Баг закрался в большое обновление Windows 11 23H2 и присутствовал почти полтора года, пока 27 июня Microsoft не остановила принудительное распространение апдейта.







Вторая ошибка сборки 23H2 касалась работы панели задач — в некоторых случаях она просто не загружалась при старте ПК. Оба этих бага исправлены в свежем обновлении, которое будет распространяться постепенно на все совместимые компьютеры. К сожалению, неисправленной осталась еще одна ошибка, которая мешает запуску приложения «Фотографии» при включенном параметре BlockNonAdminUserInstall.