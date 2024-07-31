Microsoft возродила Skype. Теперь не хуже, чем Telegram?

Александр

Компания Microsoft решила вернуть интерес пользователей к своему мессенджеру Skype, который за последние годы утратил актуальность на фоне более универсальных и лёгких приложений для общения.

В Skype изменился интерфейс — стал более упорядоченным и менее запутанным. Кроме того, появился раздел «Каналы» с подпиской на источники новостей в сервисе MSN. Из всех разделов была убрана реклама и рекомендации, которые раздражали пользователей. Microsoft утверждает, что был значительно оптимизирован код программы, благодаря чему она стала работать быстрее и потреблять меньше ресурсов.



Новая версия Skype для Windows уже доступна в виде тестовой беты для пользователей, зарегистрированных в Skype Insider Program. В дальнейшем Microsoft планирует обновить мессенджер и на других поддерживаемых платформах — Android, iOS, Linux и macOS. 

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Комментарии

kardigan
+3689
kardigan
Пффф.. капец отстой. ) да ему уже давно пришел каюк😀
Сегодня в 14:10
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+671
pincher
Мне кажется это тоже самое как через год ICQ восстановят🤣🤣🤣
Сегодня в 14:54
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