Microsoft возродила Skype. Теперь не хуже, чем Telegram?

Компания Microsoft решила вернуть интерес пользователей к своему мессенджеру Skype, который за последние годы утратил актуальность на фоне более универсальных и лёгких приложений для общения.
В Skype изменился интерфейс — стал более упорядоченным и менее запутанным. Кроме того, появился раздел «Каналы» с подпиской на источники новостей в сервисе MSN. Из всех разделов была убрана реклама и рекомендации, которые раздражали пользователей. Microsoft утверждает, что был значительно оптимизирован код программы, благодаря чему она стала работать быстрее и потреблять меньше ресурсов.
Новая версия Skype для Windows уже доступна в виде тестовой беты для пользователей, зарегистрированных в Skype Insider Program. В дальнейшем Microsoft планирует обновить мессенджер и на других поддерживаемых платформах — Android, iOS, Linux и macOS.
В Skype изменился интерфейс — стал более упорядоченным и менее запутанным. Кроме того, появился раздел «Каналы» с подпиской на источники новостей в сервисе MSN. Из всех разделов была убрана реклама и рекомендации, которые раздражали пользователей. Microsoft утверждает, что был значительно оптимизирован код программы, благодаря чему она стала работать быстрее и потреблять меньше ресурсов.
Новая версия Skype для Windows уже доступна в виде тестовой беты для пользователей, зарегистрированных в Skype Insider Program. В дальнейшем Microsoft планирует обновить мессенджер и на других поддерживаемых платформах — Android, iOS, Linux и macOS.
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