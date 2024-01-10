Microsoft встроила нейросеть в одну из самых старых и популярных программ

Александр
Энтузиасты заметили в программе «Блокнот» на Windows 11 упоминание новой функции, основанной на искусственном интеллекте — Cowriter. Она  появилась в «Блокноте» версии 11.2312.17.0, которая распространяется с одной из тестовых версий операционной системы, но пока неработоспособна.

Предполагается, что Cowriter будет помогать пользователю писать тексты — перефразировать, сокращать, удлинять, вставлять пояснения и примечания, менять тональность повествования, переводить с одного языка на другой и тому подобное. Очевидно, что эта функция работает на основе технологий от компании OpenAI, которая создала ChatGPT и одним из основных инвесторов и партнёров которой является Microsoft.

Ранее Microsoft встроила поддержку искусственного интеллекта в другое своё приложение — Paint. В нём появилась функция Co-creator, которая упрощает работу с изображениями и может рисовать и редактировать объекты по запросу.



У Microsoft очень большие планы на искусственный интеллект и нейросети. Они будут широко использоваться в Windows 12, релиз которой, по слухам, состоится осенью 2024 года. Кроме того, Microsoft убедила производителей клавиатур и ноутбуков добавить новую кнопку — Copilot, которая будет использоваться для быстрого запуска ИИ-ассистента, уже доступного в нескольких странах в Windows 10 и 11.

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