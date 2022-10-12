Apple Windows 11

Microsoft встроит сервисы Apple в Windows 11

Александр



Компания Microsoft объявила о том, что для Windows 10 и 11 будут выпущены официальные приложения Apple Music и Apple TV. Они появятся в магазине Microsoft в следующем году, а их бета-версии будут выпущены в ближайшее время (более точный срок не приводится). Также сообщается, что с сегодняшнего дня приложение Apple Music стало доступно пользователям игровых консолей Xbox.

Нативных приложений Apple Music и Apple TV для Windows до сих пор не существовало Пользователи Windows могут смотреть видео в браузере на сайте tv.apple.com и слушать музыку на music.apple.com или в приложении iTunes с жутко нагромождённым интерфейсом и функциями, большая часть которых им совершенно не нужна (особенно, если у них нет гаджетов Apple).

Кроме того, в стандартное приложение «Фотографии», встроенное в Windows 11, будет интегрирован облачный сервис iCloud, благодаря чему фотографии, сделанные на iPhone или iPad, будут моментально синхронизироваться с компьютером. В настоящее время пользователи могут установить приложение iCloud for Windows, которое добавляет в «Проводник» доступ к фотографиям, хранящимся в iCloud (почти как в macOS, только чуть менее удобно).

Эти новости свидетельствуют о том, что компания Apple уже не столь старательно привязывает пользователей к своим устройствам и экосистеме. Вместо этого она фокусируется на получении дохода от подписок на различные сервисы, а для этого важно, чтобы эти сервисы были доступны на различных платформах, в том числе тех, которые ей не принадлежат.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+417
samOsebe
приложение win11 icloud = убожество. itunes тоже не блещет идеальностью. и какой смысл встраивать недоприложения с корявым исполнением?
12 октября 2022 в 20:25
#
+3965
Gabriel samOsebe
Такой что две компании решили извлечь выгоду и пришли к соглашению.
Вчера в 21:22
#
John Doe
+610
John Doe Gabriel
Это понятно, но все же хотелось бы, чтобы и приложения были хорошими. Ведь более непродуманной и неудобной программы, чем iTunes для Windows и не вспомнить.
Вчера в 21:44
#
+3965
Gabriel John Doe
Суррогат другим не бывает.
Вчера в 23:54
#
+51
Oleg Nekrylov samOsebe
Они всю жизнь такие были (даже под Mac OS), может сейчас MS пнёт Яблоко и те родят что-то хотя бы на UWP.
Сегодня в 00:52
#
Denis1
+376
Denis1
Это лучше, чем ничего. iTunes на винде крайне убогий для прослушивания музыки.
Сегодня в 02:39
#