Microsoft встроит сервисы Apple в Windows 11





Компания Microsoft объявила о том, что для Windows 10 и 11 будут выпущены официальные приложения Apple Music и Apple TV. Они появятся в магазине Microsoft в следующем году, а их бета-версии будут выпущены в ближайшее время (более точный срок не приводится). Также сообщается, что с сегодняшнего дня приложение Apple Music стало доступно пользователям игровых консолей Xbox.



Нативных приложений Apple Music и Apple TV для Windows до сих пор не существовало Пользователи Windows могут смотреть видео в браузере на сайте tv.apple.com и слушать музыку на music.apple.com или в приложении iTunes с жутко нагромождённым интерфейсом и функциями, большая часть которых им совершенно не нужна (особенно, если у них нет гаджетов Apple).



Кроме того, в стандартное приложение «Фотографии», встроенное в Windows 11, будет интегрирован облачный сервис iCloud, благодаря чему фотографии, сделанные на iPhone или iPad, будут моментально синхронизироваться с компьютером. В настоящее время пользователи могут установить приложение iCloud for Windows, которое добавляет в «Проводник» доступ к фотографиям, хранящимся в iCloud (почти как в macOS, только чуть менее удобно).



Эти новости свидетельствуют о том, что компания Apple уже не столь старательно привязывает пользователей к своим устройствам и экосистеме. Вместо этого она фокусируется на получении дохода от подписок на различные сервисы, а для этого важно, чтобы эти сервисы были доступны на различных платформах, в том числе тех, которые ей не принадлежат.

