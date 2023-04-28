Microsoft втихаря продолжает работать в России

Александр



По данным «Коммерсанта», российские компании продолжают получать от Microsoft предложения о продлении лицензий на программное обеспечение — Windows, Office, Azure и прочее. Офферы приходят представительствам иностранных компаний, не попавшим под санкции.

«Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества. Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления», — говорит информатор «Коммерсанта».

Предложения получили около одной тысячи российских организаций. Вероятно, Microsoft хочет снизить уровень пиратства и сохранить своё присутствие на российском рынке. Ранее стало известно, что Microsoft (как и Apple) не ликвидируют юрлица в России. В 2022 году ООО «Майкрософт Рус» уволило почти всех сотрудников и расторгло договор аренды помещений, однако, как говорится в финансовом отчёте, решение о ликвидации структуры не рассматривается, так как «соблюдение правительственных ограничений» в России делает долгосрочные планы неопределенными.

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Комментарии

Ckor_30
+661
Ckor_30
Правильно и делает нефиг слушать политиков прибыль важнее.
28 апреля 2023 в 17:54
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tellurian
+5068
tellurian
Деньги решают! Россия огромный кусок даёт, чтобы просто так отсюда уйти.
28 апреля 2023 в 18:51
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