Microsoft втихаря продолжает работать в России





По данным «Коммерсанта», российские компании продолжают получать от Microsoft предложения о продлении лицензий на программное обеспечение — Windows, Office, Azure и прочее. Офферы приходят представительствам иностранных компаний, не попавшим под санкции.





«Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества. Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления», — говорит информатор «Коммерсанта».