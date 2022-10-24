Microsoft выпустила аналог Mac mini — он стоит дешевле

SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3

Память 32 / 512 Гб (SSD типа NVMe)

Порты — два USB-С 3.2 Gen 2 и три USB-A 3.2 Gen 2; Ethernet и Mini DisplayPort

Нейронный процессор, как в Surface Pro 9 5G

Активное охлаждение.

Компания Microsoft выпустила портативный компьютер, который очень похож на Mac mini. Об этом сообщают в The Verge.Согласно источнику, новый мини-ПК будет работать на ARM-процессоре и новейшей Windows 11. В первую очередь Microsoft выпустила его для разработчиков, которые будут создавать софт для Windows ARM, но по факту приобрести девайс может любой желающий.Windows Dev Kit 2023 (именно так назвали новинку) имеет следующие характеристики:Помимо этого, Microsoft работает над запуском полного пакета собственный приложений для платформы ARM. Например, в новом мини-ПК уже предустановлена Visual Studio 2022 17.4, драйвера .NET 7, а также предварительная версия Visual С++. А еще устройство получило собственные ARM-версии Microsoft Teams, Office, браузера Edge, OneDrive и так далее.Windows Dev Kit 2023 продается за $599. Для сравнения, базовая версия Apple Mac mini с чипом Silicon M1 и конфигурацией 8/256 Гб стоит $699.