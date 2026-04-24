Microsoft выпустила большой апдейт Windows 11, который лучше никому не ставить

Пользователи Windows 11 пожаловались на поломку компьютеров после свежего апдейта от Microsoft. Подробности в Notebook Check.

Согласно источнику, речь идет о большом накопительном обновлении с номером KB5083769 для Windows 11 24H2 и 25H2. После его установки компьютер или ноутбук больше не может полноценно включиться и попадает в замкнутый цикл: обновление устанавливается, компьютер перезагружается, экран заполняется мозаикой пикселизированной графики, после чего появляется «синий экран смерти» (BSOD), затем Windows предлагает восстановить систему, но попытка сделать это приводит к тому же самому циклу загрузки.Уже после выхода апдейта Microsoft задним числом добавила упоминание этой проблемы в описание. Помимо этого, апдейт вызывает необычно большое количество перезагрузок еще во время установки. На текущий момент не существует патча-исправления, поэтому всем, кто еще не обновился, лучше как можно скорее приостановить работу «Центра обновления Windows» до выхода «таблетки». Если ваш ПК уже поймал описанную проблему, то пока выходом может быть лишь полный сброс данных. Вам также стоит подождать выхода патча.