Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Microsoft выпустила большой апдейт Windows 11, который лучше никому не ставить

Олег

Фото: Unsplash 

Пользователи Windows 11 пожаловались на поломку компьютеров после свежего апдейта от Microsoft. Подробности в Notebook Check. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, речь идет о большом накопительном обновлении с номером KB5083769 для Windows 11 24H2 и 25H2. После его установки компьютер или ноутбук больше не может полноценно включиться и попадает в замкнутый цикл: обновление устанавливается, компьютер перезагружается, экран заполняется мозаикой пикселизированной графики, после чего появляется «синий экран смерти» (BSOD), затем Windows предлагает восстановить систему, но попытка сделать это приводит к тому же самому циклу загрузки. 

Уже после выхода апдейта Microsoft задним числом добавила упоминание этой проблемы в описание. Помимо этого, апдейт вызывает необычно большое количество перезагрузок еще во время установки. На текущий момент не существует патча-исправления, поэтому всем, кто еще не обновился, лучше как можно скорее приостановить работу «Центра обновления Windows» до выхода «таблетки». Если ваш ПК уже поймал описанную проблему, то пока выходом может быть лишь полный сброс данных. Вам также стоит подождать выхода патча. 
Источник:
Notebook Check
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+953
Ufoer
А что случилось? Разве индус не заменил всех инженеров на ИИ? Все же теперь идеально должно работать.
Сегодня в 13:17
#

