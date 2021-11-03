Компания Microsoft выпустила стабильную версию браузера Edge для Linux. Он тестировался больше года и был доступен только в виде бета-версии, а теперь состоялся его официальный релиз.
Скачать версию Microsoft Edge для Linux можно с сайта Microsoft. Те, кто уже пользуются бета-версией этого браузера, могут установить стабильную сборку с помощью команды sudo apt install microsoft-edge-stable.
На Linux доступно несколько популярных браузеров, в том числе Chrome и Firefox. Версия Microsoft Edge для Linux почти такая же, как на Windows и macOS - она поддерживает работу с теми сайтами, которые не запускаются в других браузерах (например, по причине своей древности), а также содержит дополнительные настройки приватности, позволяющие запретить сайтам отслеживание действий пользователя и сбор куки.
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