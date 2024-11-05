Microsoft выпустила крутейшую утилиту для чистки и оптимизации Windows. CCleaner больше не нужен!

Компания Microsoft обновила утилиту PC Manager до версии 3.14. Теперь это полноценная замена таким программам, как CCleaner и Ashampoo WinOptimize.
PC Manager может ускорить работу компьютера по нажатию всего одной кнопки — Boost. При этом высвобождается оперативная память и удаляются временные файлы. Также можно запустить углубленное сканирование накопителей для поиска мусора, засоряющего систему. Также можно увидеть список запущенных программ с указанием занимаемого объёма оперативной памяти для каждой из них и возможностью завершить любой процесс.
PC Manager также позволяет быстро перейти в папку, куда качаются файлы из интернета, и может найти слишком большие и повторяющиеся файлы, чтобы можно было проинспектировать их и удалить. Установленные приложения в этой утилите тоже можно отсортировать по объёму занимаемого места, чтобы решить, нужны ли они.
Если при старте компьютера запускается слишком много лишнего софта, PC Manager справится и с этой проблемой. Во вкладке Apps можно найти программы и процессы с автозапуском, ненужные можно отключить, тогда они не будут стартовать сами собой при каждом включении или перезапуске ПК.
Ещё одна фича PC Manager — виджет с отображением входящей и исходящей скорости интернет-соединения. На этом виджете также есть кнопка для быстрого увеличения свободного объёма оперативной памяти. Впрочем, есть и довольно бесполезные навороты — например, кнопки для быстрого запуска калькулятора и блокнота или перехода на сайт Microsoft для просмотра прогноза погоды, конвертации валют, поиска картинок и перевода текста. Такие же кнопки можно добавить в виджет.
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