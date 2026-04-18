Microsoft выпустила масштабный апдейт Windows 11

В сборке устранили ряд багов, добавили Xbox-режим и другие нововведения.

О выходе обновления Windows 11 26200.8313 Microsoft сообщила в своём официальном блоге.Одним из главных нововведений стал Xbox Mode — полноэкранный игровой интерфейс, который запускается нажатием комбинации клавиш Win+F11. Режим доступен для ПК и ноутбуков на Windows, а также совместимых портативных консолей.Кроме того, в Windows 11 началась интеграция автономных ИИ-агентов, которые могут в фоновом режиме выполнять исследовательские задачи. По завершении процесса пользователь увидит уведомление о проделанной работе на панели задач.По умолчанию ИИ-агенты имеют доступ к облачным файлам OneDrive и доступны только по подписке Microsoft 365 Copilot. Функция позволяет сторонним разработчикам интегрировать своих агентов в Windows.Среди прочего, Microsoft устранила баг с мерцанием и повысила скорость работы «Проводника», а также ускорила запуск приложений из «Автозапуска».Пока сборка находится на стадии развертки и доступна только для инсайдеров.