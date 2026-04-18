Microsoft выпустила масштабный апдейт Windows 11

Артем

В сборке устранили ряд багов, добавили Xbox-режим и другие нововведения.

О выходе обновления Windows 11 26200.8313 Microsoft сообщила в своём официальном блоге.

Одним из главных нововведений стал Xbox Mode — полноэкранный игровой интерфейс, который запускается нажатием комбинации клавиш Win+F11. Режим доступен для ПК и ноутбуков на Windows, а также совместимых портативных консолей.

Кроме того, в Windows 11 началась интеграция автономных ИИ-агентов, которые могут в фоновом режиме выполнять исследовательские задачи. По завершении процесса пользователь увидит уведомление о проделанной работе на панели задач.

По умолчанию ИИ-агенты имеют доступ к облачным файлам OneDrive и доступны только по подписке Microsoft 365 Copilot. Функция позволяет сторонним разработчикам интегрировать своих агентов в Windows.

Среди прочего, Microsoft устранила баг с мерцанием и повысила скорость работы «Проводника», а также ускорила запуск приложений из «Автозапуска».

Пока сборка находится на стадии развертки и доступна только для инсайдеров.
Источник:
Microsoft
Cсылки по теме:
Windows XP теперь можно запустить в любом браузере. Там есть даже Winamp, Doom, Quake и старый Paint
10 команд для Win+R, которые ускорят работу в Windows
Как сделать Windows похожей на macOS с помощью утилиты Seelen UI

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными
Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету

