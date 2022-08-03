Microsoft Android Приложения

Microsoft выпустила новое приложение для недорогих Android-смартфонов

Олег

Outlook Lite


Компания Microsoft представила новое приложение для Android. Об этом она сама сообщает в своем официальном блоге.

Речь идет о приложении для работы с электронной почтой Outlook — теперь для пользователей Android-смартфонов доступна его Lite-версия. Облегченный Outlook предназначен для бюджетных смартфонов с небольшой производительностью. Microsoft утверждает, что оно отлично работает на устройствах с 1 Гб оперативной памяти, а установочный файл весит всего 5 Мб.

Что касается функциональности, то здесь особых ограничений нет. Пользователю доступны базовые возможности для работы с электронной почтой, а подключить можно аккаунты Outlook, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 и Microsoft Exchange Online.

Загрузить Outlook Lite можно в Google Play Store или на APKMirror.

Ранее мы рассказали, чем можно заменить офисные приложения Microsoft Word и Excel на компьютере. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
microsoft.com
Cсылки по теме:
В Windows 11 появилась кнопка, которую многие ждали. Плюс сто баллов к удобству
Apple наконец добавила критически важную функцию в приложение iCloud для Windows
Windows 7 взломали... калькулятором. Это фееричный прокол

Рекомендации

Рекомендации

WhatsApp наконец круто прокачали — этого ждали многие
AliExpress тотально подешевел для россиян. Можно закупаться
9 новых обоев для ваших гаджетов
Как заставить Apple Pay в России не отключаться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии