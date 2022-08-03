Microsoft выпустила новое приложение для недорогих Android-смартфонов

Компания Microsoft представила новое приложение для Android. Об этом она сама сообщает в своем официальном блоге.
Речь идет о приложении для работы с электронной почтой Outlook — теперь для пользователей Android-смартфонов доступна его Lite-версия. Облегченный Outlook предназначен для бюджетных смартфонов с небольшой производительностью. Microsoft утверждает, что оно отлично работает на устройствах с 1 Гб оперативной памяти, а установочный файл весит всего 5 Мб.
Что касается функциональности, то здесь особых ограничений нет. Пользователю доступны базовые возможности для работы с электронной почтой, а подключить можно аккаунты Outlook, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 и Microsoft Exchange Online.
Загрузить Outlook Lite можно в Google Play Store или на APKMirror.
Ранее мы рассказали, чем можно заменить офисные приложения Microsoft Word и Excel на компьютере.