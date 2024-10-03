Microsoft выпустила новое приложение Xbox для iOS и Android. Теперь со встроенным Game Pass

Фархад
Xbox

После нескольких лет одновременной поддержки двух приложений Xbox компания Microsoft наконец-то додумалась их объединить в одну более удобную утилиту. Речь идёт о мобильной версии приложений Xbox и Xbox Game Pass.

Теперь владельцы консолей Xbox могут управлять своей подпиской Game Pass и исследовать каталог игр, не переключаясь на другое приложение. Также пользователей с активной подпиской Game Pass Ultimate могут просматривать и получать свои бонусы. Поддержка утилиты Xbox Game Pass будет прекращена до конца этого месяца.

Помимо этого, приложение Xbox сохранило свои ключевые функции, включая связь с друзьями и получение последних обновлений игр. Обновлённое приложение Xbox уже доступно в Apple App Store и Google Play Store.

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Источник:
Xbox
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